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Чемпионат мира по хоккею-2021, результаты матчей 27 мая: США — Латвия и другие игры

08:30
Cборная США. Фото USA Today Sports
Cборная США. Фото USA Today Sports
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В четверг, 27 мая пройдут четыре матча группового турнира чемпионата мира по хоккею.

Группа А

Швейцария — Словакия
16:15

Швеция — Чехия
20:15

Группа В

США — Латвия
16:15

Финляндия — Италия
20:15

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры