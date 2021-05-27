Чемпионат мира по хоккею-2021, результаты матчей 27 мая: США — Латвия и другие игры
08:30
В четверг, 27 мая пройдут четыре матча группового турнира чемпионата мира по хоккею.
Группа А
Швейцария — Словакия
16:15
Швеция — Чехия
20:15
Группа В
США — Латвия
16:15
Финляндия — Италия
20:15
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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