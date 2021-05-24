ЧМ-2021: расписание матчей 24 мая, Россия — Словакия и другие игры
09:30
В понедельник, 24 мая, в Латвии пройдут матчи группового турнира чемпионата мира по хоккею.
Группа А
Словакия — Россия
16:15
Чехия — Белоруссия
20:15
Группа В
Германия — Канада
20:15
Латвия — Италия
16:15
Все матчи сборной России в прямом эфире можно посмотреть на сайте Первого канала
Опрос
проголосовало: 24563Все опросы
Как выступит сборная России на чемпионате мира по хоккею-2021?
Читайте также
«Это позор, зачем вы вообще туда поехали». В Канаде в шоке от выступления сборной на чемпионате мира
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю