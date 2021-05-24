В понедельник, 24 мая, в Латвии пройдут матчи группового турнира чемпионата мира по хоккею.

Группа А

Словакия — Россия

16:15

Чехия — Белоруссия

20:15

Группа В

Германия — Канада

20:15

Латвия — Италия

16:15

Все матчи сборной России в прямом эфире можно посмотреть на сайте Первого канала