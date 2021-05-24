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ЧМ-2021: расписание матчей 24 мая, Россия — Словакия и другие игры

09:30
Сборная России. Фото Reuters
Сборная России. Фото Reuters

В понедельник, 24 мая, в Латвии пройдут матчи группового турнира чемпионата мира по хоккею.

Группа А

Словакия — Россия
16:15

Чехия — Белоруссия
20:15

Группа В

Германия — Канада
20:15

Латвия — Италия
16:15

Все матчи сборной России в прямом эфире можно посмотреть на сайте Первого канала

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры