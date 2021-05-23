В воскресенье, 23 мая, в Латвии пройдут матчи группового турнира чемпионата мира по хоккею.

Группа А

Великобритания — Словакия (12.15)

Швеция — Белоруссия (16.15)

Дания — Швейцария (20.15)

Группа В

Норвегия — Италия (12.15)

Казахстан — Финляндия (16.15)

Канада — США (20.15)

Все матчи в прямом эфире можно посмотреть на сайте Первого канала