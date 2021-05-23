ЧМ-2021: расписание и результаты матчей 23 мая, Канада — США и другие игры
08:30
В воскресенье, 23 мая, в Латвии пройдут матчи группового турнира чемпионата мира по хоккею.
Группа А
Великобритания — Словакия (12.15)
Группа В
Все матчи в прямом эфире можно посмотреть на сайте Первого канала
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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