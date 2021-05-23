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ЧМ-2021: расписание и результаты матчей 23 мая, Канада — США и другие игры

08:30
Сборная Канады сыграет против американцев на ЧМ-2021. Фото IIHF
Сборная Канады сыграет против американцев на ЧМ-2021. Фото IIHF
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В воскресенье, 23 мая, в Латвии пройдут матчи группового турнира чемпионата мира по хоккею.

Группа А

Великобритания — Словакия (12.15)

Швеция — Белоруссия (16.15)

Дания — Швейцария (20.15)

Группа В

Норвегия — Италия (12.15)

Казахстан — Финляндия (16.15)

Канада — США (20.15)

Все матчи в прямом эфире можно посмотреть на сайте Первого канала

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры