Турнирная таблица группы В на ЧМ-2021 после поражения Канады от Финляндии

Сборная Канады уступила команде Финляндии со счетом 2:3 в серии буллитов в последнем туре группового турнира чемпионата мира по хоккею-2021.

Казахстан лишился шансов попасть в четвертьфинал, но Канада не смогла обеспечить себе место в плей-офф. Все зависит от матча немцев и латвийцев. Подробнее о турниных раскладах — здесь

Канадцы на данный момент располагаются на третьей строчке в турнирной таблице группы В. Уже в 1/4 финала чемпионата мира канадская сборная может сыграть с Россией, если команда Валерия Брагина обыграет Белоруссию и возглавит группу А.

Турнирная таблица группы В: Финляндия — 17 очков (7 матчей), США — 15 (6), Канада — 10 (7), Казахстан — 10 (7), Германия, Латвия — 9 (6), Норвегия — 8 (7), Италия — 0 (6).