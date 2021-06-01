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Турнирная таблица группы В на ЧМ-2021 после поражения Канады от Финляндии

14:48
Сборная Канады смогла выйти в плей-офф благодаря победе в заключительном туре. Фото IIHF
Сборная Канады смогла выйти в плей-офф благодаря победе в заключительном туре. Фото IIHF
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Сборная Канады уступила команде Финляндии со счетом 2:3 в серии буллитов в последнем туре группового турнира чемпионата мира по хоккею-2021.

Казахстан лишился шансов попасть в четвертьфинал, но Канада не смогла обеспечить себе место в плей-офф. Все зависит от матча немцев и латвийцев. Подробнее о турниных раскладах — здесь

Канадцы на данный момент располагаются на третьей строчке в турнирной таблице группы В. Уже в 1/4 финала чемпионата мира канадская сборная может сыграть с Россией, если команда Валерия Брагина обыграет Белоруссию и возглавит группу А.

Турнирная таблица группы В: Финляндия — 17 очков (7 матчей), США — 15 (6), Канада — 10 (7), Казахстан — 10 (7), Германия, Латвия — 9 (6), Норвегия — 8 (7), Италия — 0 (6).

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры