Чемпионат мира

09:00 | Хоккей — Чемпионат мира

Чемпионат мира по хоккею-2019, день 4: Россия – Чехия и другие матчи

Сборная России: третий матч на ЧМ-2019. Фото REUTERS
Сборная России: третий матч на ЧМ-2019. Фото REUTERS
0
Обсудить
В понедельник, 13 мая, на чемпионате мира по хоккею-2019 будут сыграны по два матча в группах A и B.

Чемпионат мира по хоккею-2019. Предварительный раунд. 12 мая, суббота (время – московское)

Группа A (Кошице)

13 мая, понедельник

17.15 СШАФинляндияонлайн-трансляция

21.15 СловакияКанадаонлайн-трансляция

Группа B (Братислава)

17.15 РоссияЧехияонлайн-трансляция

21.15 НорвегияШвецияонлайн-трансляция

Чемпионат мира по хоккею-2019: новости, обзоры, статистика // турнирные таблицы групп и команды ЧМ-2019 // календарь и результаты игр, расписание онлайн-трансляций // прямые видеотрансляции матчей сборной России

Опрос

Кто фаворит чемпионата мира по хоккею-2019?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ