Чемпионат мира по хоккею-2019, день 4: Россия – Чехия и другие матчи

В понедельник, 13 мая, на чемпионате мира по хоккею-2019 будут сыграны по два матча в группах A и B.
Чемпионат мира по хоккею-2019. Предварительный раунд. 12 мая, суббота (время – московское)
13 мая, понедельник
17.15 США – Финляндия – онлайн-трансляция
21.15 Словакия – Канада – онлайн-трансляция
17.15 Россия – Чехия – онлайн-трансляция
21.15 Норвегия – Швеция – онлайн-трансляция
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