Сборная России на ЧМ-2019: команда собрала один из самых звездных составов в истории. Фото REUTERS

Матчи турнира принимают Братислава (группа B) и Кошице (группа A).

Сборная России выступает в группе B вместе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Ее игры пройдут на арене "Зимний стадион Ондрея Непелы".

Первый канал показывает все матчи сборной России на ЧМ-2019 в групповом турнире и плей-офф. Комментаторы – Александр Кузмак и Андрей Юртаев, приглашенный эксперт – Игорь Ларионов.

Плеер видеотрансляции будет доступен на этой странице.

Расписание трансляций матчей сборной России на ЧМ-2019 (время – московское)

10 мая, пятница. 17.15. Россия – Норвегия

12 мая, воскресенье. 13.15. Россия – Австрия

13 мая, понедельник. 17.15. Россия – Чехия

15 мая, среда. 21.15. Россия – Италия

18 мая, суббота. 13.15. Латвия – Россия

19 мая, воскресенье. 21.15. Швейцария – Россия

21 мая, вторник. 21.15. Швеция – Россия

Плей-офф: четвертьфиналы – 23 мая, полуфиналы – 25 мая, матч за 3-е место и финал – 26 мая.

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