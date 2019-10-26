С 10 по 26 мая в Словакии пройдет чемпионат мира по хоккею
-2019.
Матчи турнира принимают Братислава (группа B) и Кошице (группа A).
Сборная России выступает в группе B вместе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Ее игры пройдут на арене "Зимний стадион Ондрея Непелы".
Первый канал показывает все матчи сборной России на ЧМ-2019 в групповом турнире и плей-офф. Комментаторы – Александр Кузмак и Андрей Юртаев, приглашенный эксперт – Игорь Ларионов.
Плеер видеотрансляции будет доступен на этой странице.
Расписание трансляций матчей сборной России на ЧМ-2019 (время – московское)
10 мая, пятница. 17.15. Россия – Норвегия
12 мая, воскресенье. 13.15. Россия – Австрия
13 мая, понедельник. 17.15. Россия – Чехия
15 мая, среда. 21.15. Россия – Италия
18 мая, суббота. 13.15. Латвия – Россия
19 мая, воскресенье. 21.15. Швейцария – Россия
21 мая, вторник. 21.15. Швеция – Россия
Плей-офф: четвертьфиналы – 23 мая, полуфиналы – 25 мая, матч за 3-е место и финал – 26 мая.
Чемпионат мира по хоккею-2019: последние новости // состав групп и все матчи ЧМ-2019 по датам // календарь игр и расписание онлайн-трансляций // сборная России: состав и статистика