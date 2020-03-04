Чемпионат мира
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Группа A
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|Германия
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|Дания
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|5.
|Канада
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|Словакия
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|7.
|Чехия
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|8.
|Швеция
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Группа B
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|Финляндия
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|Швейцария
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Чемпионат мира может пройти в сокращенном формате без нескольких команд
Международная федерация хоккея (ИИХФ) готова провести чемпионат мира-2020 в сокращенном формате без участия некоторых команд, если не будет другого варианта. Об этом заявил вице-президент организации Калерво Куммола. Такое решение может быть принято из-за распространения в Европе коронавируса. Так, в Швейцарии было принято решение о проведении матчей чемпионата страны без зрителей, в то время как футбольный чемпионат был приостановлен.
По словам чиновника, которые приводит Ilta-Sanomat, ИИХФ может исключить из чемпионата несколько команд на свое усмотрение и провести турнир в усеченном формате. «Медицинский комитет ИИХФ предложил отменить или перенести все турниры ИИХФ, проводимые в марте, за исключением чемпионата мира среди женщин в Галифаксе (Канада)», — сказал он.
Чемпионат мира должен пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.