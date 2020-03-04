Чемпионат мира может пройти в сокращенном формате без нескольких команд

Международная федерация хоккея (ИИХФ) готова провести чемпионат мира-2020 в сокращенном формате без участия некоторых команд, если не будет другого варианта. Об этом заявил вице-президент организации Калерво Куммола. Такое решение может быть принято из-за распространения в Европе коронавируса. Так, в Швейцарии было принято решение о проведении матчей чемпионата страны без зрителей, в то время как футбольный чемпионат был приостановлен.

По словам чиновника, которые приводит Ilta-Sanomat, ИИХФ может исключить из чемпионата несколько команд на свое усмотрение и провести турнир в усеченном формате. «Медицинский комитет ИИХФ предложил отменить или перенести все турниры ИИХФ, проводимые в марте, за исключением чемпионата мира среди женщин в Галифаксе (Канада)», — сказал он.

Чемпионат мира должен пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.