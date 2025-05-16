ЧМ-2025, результаты и видео голов: Швеция обыграла Словению, Швейцария победила Норвегию и другие матчи 16 мая

Восьмой день турнира в Швеции и Дании

16 мая, пятница

Группа А

Австрия — Франция — 5:2 (3:0, 0:0, 2:2)

Голы: Каспер — 3 (Цвергер, Унтервегер), 0:39 — 1:0. Рорер — 2 (Хаудум, Леблер), 7:58 — 2:0. Шнетцер — 1, 15:30 — 3:0. Перре — 2 (бол., Белльмар, Тексье), 50:09 — 3:1. Каспер — 4 (п.в., Цвергер, Рорер), 57:56 — 4:1. Белльмар — 1 (бол., Тексье, Перре), 58:26 — 4:2. Шнайдер — 2 (п.в., Цвергер), 59:09 — 5:2.

Вратари: Киккерт — Келлер (Папийон, 15:30).

Штраф: 14 — 6.

Броски: 24 (7+10+7) — 23 (7+7+9).

Судьи: Каукокари, Шрадер.

16 мая. Стокгольм. Avicii Arena

Швеция — Словения — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы: Линдхольм — 3 (Баклунд, Густафссон), 25:04 — 1:0. Линдхольм — 4 (Петтерссон, Форсберг), 38:05 — 2:0. Линдхольм — 5 (Бродин, Ларссон), 51:13 — 3:0. Юханссон — 1 (Густафссон, Эдвинссон), 56:08 — 4:0.

Вратари: Маркстрем — Горак.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 60 (16+23+21) — 9 (4+1+4).

Судьи: Макфарлейн, Черриг.

16 мая. Стокгольм. Avicii Arena.

Группа В

Венгрия — Дания — 2:8 (2:1, 0:3, 0:4)

Голы: Винце — 2 (бол., Хари, Нильссон), 0:33 — 1:0. Михали — 1 (Сабо, Ортенски), 6:23 — 2:0. Огорд — 2 (бол., Олесен, М. Лауридсен), 13:22 — 2:1. М. Лауридсен — 1, 27:37 — 2:2. Й.Б. Йенсен — 1 (Бау-Хансен, Бруггиссер), 34:23 — 2:3. Русселль — 1 (Олесен, Лассен), 34:49 — 2:4. Огорд — 3 (Мелгор, Бликфельд), 43:41 — 2:5. Бау-Хансен — 1 (Труэ), 48:45 — 2:6. Огорд — 4 (Мелгор, Бликфельд), 49:13 — 2:7. М. Лауридсен — 2 (бол., Мелгор, Н. Йенсен), 52:53 — 2:8.

Вратари: Балиж — Дам (Дихов, 6:23).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 12 (5+3+4) — 41 (12+16+13).

Судьи: Ансонс, Стано.

16 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen

Швейцария — Норвегия — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Андригетто — 6 (бол., Кукан, Мальгин), 8:56 — 1:0. Хофманн — 1 (Мой, Кнак), 14:15 — 2:0. Мой — 3 (Майер, Фора), 28:03 — 3:0.

Вратари: Шарлен — Арнтцен.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 28 (12+9+7) — 12 (5+7+0).

Судьи: Викман, Хольм.

16 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

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