Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Уведомления
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

13 мая, 00:00

Чемпионат мира 2025, результаты 12 мая: США проиграли Швейцарии, Швеция победила Финляндию и другие матчи

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Нападающий сборной США Логан Кули (слева).
Фото AFP
Четвертый день турнира в Швеции и Дании

12 мая, понедельник

Группа А

Австрия — Словакия — 3:2 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Шнайдер — 1 (Вольф, Каспер), 7:33 — 1:0. Каспер — 2 (Шнайдер, Унтервегер), 11:22 — 2:0. Гонзек — 1, 26:15 — 2:1. Сукель — 1 (Такач, Чайкович), 50:53 — 2:2.
Победный буллит: Шнайдер.
Вратари: Киккерт — Главай.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 21 (11+5+3+2) — 33 (6+12+14+1).
Судьи: Франнсен, Черриг.
12 мая. Стокгольм. Avicii Arena.

Финляндия — Швеция — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Л. Карлссон — 1 (бол., Густафссон, Раймонд), 4:45 — 0:1. Бродин — 3 (Раймонд), 27:23 — 0:2. Песонен — 1 (Лехтонен, Бьорнинен), 53:04 — 1:2.
Вратари: Сарос — Маркстрем.
Штраф: 8 — 2.
Броски: 18 (2+7+9) — 41 (16+17+8).
Судьи: Макфарлейн, Шрадер.
12 мая. Стокгольм. Avicii Arena.

Группа В

США — Швейцария — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Голы: Риат — 3 (Берни), 12:46 — 0:1. Зигенталер — 1 (Фиала, Мой), 15:59 — 0:2. Кукан — 1 (Мальгин, Андригетто), 51:51 — 0:3.
Вратари: Даккорд — Дженони.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 23 (9+9+5) — 27 (5+11+11).
Судьи: Бьерк, Лангин.
12 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

Чехия — Дания — 7:2 (0:0, 4:1, 3:1)
Голы: Нечас — 1 (Беранек, Гронек), 23:35 — 1:0. Газда — 1 (Кодытек, Беранек), 24:23 — 2:0. Пастрняк — 2 (Седлак, Владарж), 33:52 — 3:0. Седлак — 2 (Пастрняк, Гронек), 36:21 — 4:0. Олесен — 1 (Русселль, Н. Йенсен), 38:47 — 4:1. Нечас — 2 (Задина, Д. Шпачек), 44:32 — 5:1. Матиасен-Вайсе — 1 (Н. Йенсен, Олесен), 46:24 — 5:2. Воженилек — 1 (п.в., Флек, Лауко), 57:43 — 6:2. Червенка — 2 (Пастрняк, Седлак), 59:01 — 7:2.
Вратари: Владарж — Дихов.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 33 (9+13+11) — 31 (8+11+12).
Судьи: Викман, Стано.
12 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

Чемпионат мира по хоккею-2025: последние новости, расписание и результаты матчей

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
Арман Царукян и Дэн Хукер проведут бой в главном событии UFC Fight Night в Дохе
ФСБ обнаружила схрон ВСУ с химическим оружием под Красноармейском в ДНР
Врачи предупредили о пяти факторах риска для поджелудочной железы
Оргкомитет Олимпиады в Милане выбрал талисман в виде горностая
Один человек погиб и еще один пострадал в результате ДТП в Красноярске
Популярное видео
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • emsedov

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки. Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я верну 100%! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее Вам большое человеческое спасибо

    12.05.2025

  • h c

    Пpoгнозы футбольных матчей info-stavki.ru

    12.05.2025

    • Чехия разгромила Данию в матче чемпионата мира

    Казахстан — Венгрия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости