Чемпионат мира 2025, результаты 12 мая: США проиграли Швейцарии, Швеция победила Финляндию и другие матчи
12 мая, понедельник
Группа А
Австрия — Словакия — 3:2 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Шнайдер — 1 (Вольф, Каспер), 7:33 — 1:0. Каспер — 2 (Шнайдер, Унтервегер), 11:22 — 2:0. Гонзек — 1, 26:15 — 2:1. Сукель — 1 (Такач, Чайкович), 50:53 — 2:2.
Победный буллит: Шнайдер.
Вратари: Киккерт — Главай.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 21 (11+5+3+2) — 33 (6+12+14+1).
Судьи: Франнсен, Черриг.
12 мая. Стокгольм. Avicii Arena.
Финляндия — Швеция — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Л. Карлссон — 1 (бол., Густафссон, Раймонд), 4:45 — 0:1. Бродин — 3 (Раймонд), 27:23 — 0:2. Песонен — 1 (Лехтонен, Бьорнинен), 53:04 — 1:2.
Вратари: Сарос — Маркстрем.
Штраф: 8 — 2.
Броски: 18 (2+7+9) — 41 (16+17+8).
Судьи: Макфарлейн, Шрадер.
12 мая. Стокгольм. Avicii Arena.
Группа В
США — Швейцария — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Голы: Риат — 3 (Берни), 12:46 — 0:1. Зигенталер — 1 (Фиала, Мой), 15:59 — 0:2. Кукан — 1 (Мальгин, Андригетто), 51:51 — 0:3.
Вратари: Даккорд — Дженони.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 23 (9+9+5) — 27 (5+11+11).
Судьи: Бьерк, Лангин.
12 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.
Чехия — Дания — 7:2 (0:0, 4:1, 3:1)
Голы: Нечас — 1 (Беранек, Гронек), 23:35 — 1:0. Газда — 1 (Кодытек, Беранек), 24:23 — 2:0. Пастрняк — 2 (Седлак, Владарж), 33:52 — 3:0. Седлак — 2 (Пастрняк, Гронек), 36:21 — 4:0. Олесен — 1 (Русселль, Н. Йенсен), 38:47 — 4:1. Нечас — 2 (Задина, Д. Шпачек), 44:32 — 5:1. Матиасен-Вайсе — 1 (Н. Йенсен, Олесен), 46:24 — 5:2. Воженилек — 1 (п.в., Флек, Лауко), 57:43 — 6:2. Червенка — 2 (Пастрняк, Седлак), 59:01 — 7:2.
Вратари: Владарж — Дихов.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 33 (9+13+11) — 31 (8+11+12).
Судьи: Викман, Стано.
12 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.
Чемпионат мира по хоккею-2025: последние новости, расписание и результаты матчей