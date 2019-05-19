Чехия забросила 8 шайб Австрии на ЧМ. У австрийцев - шесть поражений с разностью шайб 6-36

Сборная Чехии разгромила Австрию в групповом турнире чемпионата мира-2019 - 8:0. Чехи сравнялись по очкам с Россией, выиграв 5 матчей из 6. Единственное поражение они потерпели как раз в игре с россиянами.

Австрия проиграла все шесть игр группового турнира с разностью шайб 6-36. Также шесть поражений в шести встречах на счету Италии. Команды в последнем туре сыграют между собой, проигравшая команда покинет высший дивизион ЧМ.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа B

Австрия - Чехия - 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)

Голы: Факса - 1 (Коларж, Гудас), 6:30 - 0:1. Кубалик - 3 (Гудас), 14:30 - 0:2. Симон - 3 (Ворачек, Гронек), 20:41 - 0:3. Ржепик - 2 (бол., Факса, Кубалик), 30:14 - 0:4. Фролик - 6 (бол., Гулаш, Гронек), 30:55 - 0:5. Ржепик - 3 (Кубалик, Коларж), 42:26 - 0:6. Коларж - 1 (Ворачек, Фролик), 44:06 - 0:7. Врана - 4 (Яшкин, Факса), 45:01 - 0:8.

Вратари: Херцог - Францоуз.

Штраф: 10 - 16.

Броски: 16 (5+4+7) - 39 (11+21+7).

Судьи: Рантала, Сидоренко.

19 мая. Братислава. "Словнафт-Арена".

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