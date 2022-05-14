Чехия стартовала на чемпионате мира с победы над Великобританией

Сборная Чехии обыграла Великобританию в первом для себя матче чемпионата мира по хоккею-2022.

Чехи выиграли со счетом 5:1.

В следующем туре Чехия сыграет против Швеции, а Великобритания — против Норвегии. Оба матча пройдут завтра, 15 мая.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Чехия — Великобритания — 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

Голы: Блумел — 1 (Крейчи, Червенка), 27:09 — 1:0. Флек — 1 (Шчотка, Йордан), 32:23 — 2:0. Иржичек — 1 (бол., Червенка, Смейкал), 41:11 — 3:0. Чернох — 1 (Смейкал, Блумел), 46:43 — 4:0. Блумел — 2 (Червенка, Крейчи), 48:28 — 5:0. Лэйк — 1 (Конвей), 50:57 — 5:1.

Нереализованный буллит: Червенка (Чехия), 32:14 (Вратарь).

Вратари: Достал — Баунс.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 34 (7+12+15) — 18 (6+5+7).

Судьи: Викман, Штольц.

14 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.