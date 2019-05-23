Чехия обыграла Германию и пробилась в полуфинал чемпионата мира

Сборная Чехии обыграла команду Германии (5:1) в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею.

В составе победителей отличились Ян Коварж (дважды), Якуб Ворачек, Доминик Кубалик и Ондржей Палат. У немецкой команды гол в активе Франка Мауэра.

Чемпионат мира

1/4 финала

Чехия - Германия - 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)

Голы: Коварж - 4, 33:41 - 1:0. Мауэр - 1 (Тиффельс), 37:46 - 1:1. Ворачек - 4 (Симон), 44:19 - 2:1. Кубалик - 5 (Коварж, Гронек), 51:41 - 3:1. Палат - 1 (Коларж), 53:08 - 4:1. Коварж - 5 (п.в., Моравчик), 59:50 - 5:1.

Вратари: Бартошак - Грубауэр (56:26 - 59:50).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 34 (11+8+15) - 22 (6+8+8).

Судьи: Олунд, Тафтс.

23 мая. Братислава. "Словнафт-Арена".

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