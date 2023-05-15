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15 мая, 22:58

Чехия в овертайме проиграла Латвии на чемпионате мира

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Сборная Чехии в матче чемпионата мира уступила Латвии (3:4 ОТ). Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Оскарс Батня.

Чехия потерпела первое поражение после двух побед, Латвия одержала первую победу после двух поражений.

Чемпионат мира

Группа B

Чехия — Латвия — 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)

Голы: Немечек — 1 (Беранек, Чернох), 8:25 — 1:0. Рих. Букартс — 1 (Цибульскис, Джериньш), 22:16 — 1:1. Дзиеркалс — 1 (Фрейбергс, Балцерс), 23:18 — 1:2. Кубалик — 3 (Червенка, Дворак), 29:21 — 2:2. Цибульскис — 1 (Андерсонс, Смирнов), 45:22 — 2:3. Кемпни — 1 (Червенка, Кубалик), 56:58 — 3:3. Батня — 1 (Якс), 64:16 — 3:4.

Вратари: Грубец — Силов.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 25 (4+10+7+4) — 35 (13+10+8+4).

Судьи: Хейккинен, Хюрлиман.

15 мая. Рига. «Арена Рига». 7780 зрителей

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2023/
Сборная Латвии по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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