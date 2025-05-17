Чехия и Казахстан встретятся в матче группового этапа чемпионата мира

Сборные Чехии и Казахстана встретятся в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в субботу, 17 мая. Игра пройдет на стадионе «Юске Банк Боксен» в Хернинге (Дания), начало — в 17.20 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры Чехия — Казахстан можно следить в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Игра», трансляция начнется за пять минут до стартового вбрасывания и будет также доступна на сайте matchtv.ru.

В четырех матчах группового этапа Чехия набрала 11 очков, Казахстан — 3. Чехи победили Швейцарию, Норвегию, Данию и Венгрию, а казахстанцы — обыграли Норвегию и уступили Германии, Венгрии и Дании.