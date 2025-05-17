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17 мая 2025, 15:10

Чехия — Казахстан: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

Чехия и Казахстан встретятся в матче группового этапа чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Чехии и Казахстана встретятся в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в субботу, 17 мая. Игра пройдет на стадионе «Юске Банк Боксен» в Хернинге (Дания), начало — в 17.20 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры Чехия — Казахстан можно следить в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Игра», трансляция начнется за пять минут до стартового вбрасывания и будет также доступна на сайте matchtv.ru.

В четырех матчах группового этапа Чехия набрала 11 очков, Казахстан — 3. Чехи победили Швейцарию, Норвегию, Данию и Венгрию, а казахстанцы — обыграли Норвегию и уступили Германии, Венгрии и Дании.

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