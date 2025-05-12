Чехия разгромила Данию в матче чемпионата мира

Сборная Чехии разгромила Данию в матче группового турнира чемпионата мира — 7:2. Матч проходил в Хернинге (Дания).

У чехов шайбы забросили Мартин Нечас (дубль), Даниэль Газда, Давид Пастрняк, Лукаш Седлак, Роман Червенка и Даниэль Воженилек. У датчан голы забили Ник Олесен и Кристиан Вайсе.

Чехия одержала третью победу подряд — 8 очков и первое место в группе B. Дания проиграла три матча из трех — 0 очков.

Чемпионат мира

Группа B

Чехия — Дания — 7:2 (0:0, 4:1, 3:1)

Голы: Нечас — 1 (Беранек, Гронек), 23:35 — 1:0. Газда — 1 (Кодытек, Беранек), 24:23 — 2:0. Пастрняк — 2 (Седлак, Владарж), 33:52 — 3:0. Седлак — 2 (Пастрняк, Гронек), 36:21 — 4:0. Олесен — 1 (Русселль, Н. Йенсен), 38:47 — 4:1. Нечас — 2 (Задина, Д. Шпачек), 44:32 — 5:1. Матиасен-Вайсе — 1 (Н. Йенсен, Олесен), 46:24 — 5:2. Воженилек — 1 (п.в., Флек, Лауко), 57:43 — 6:2. Червенка — 2 (Пастрняк, Седлак), 59:01 — 7:2.

Вратари: Владарж — Дихов.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 33 (9+13+11) — 31 (8+11+12).

Судьи: Викман, Стано.

12 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.