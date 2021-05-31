Чехия — Дания: все голы матча чемпионата мира
20:39
Все голы матча чемпионата мира по хоккею между сборными Чехии и Дании (3:2 Б).
В первом периоде датчан вывел вперед Никлас Йенсен. Доминик Кубалик в начале третьего периода сравнял результат. Гол Филипа Гронека в овертайме был отменен после просмотра видео.
В серии буллитов точнее были чехи — 4:3. Решающий бросок в активе Филипа Хитила. Чехия набрала 10 оков и на данный момент занимает четвертое место. У Дании девять очков и шестая позиция.
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