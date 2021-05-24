Чехия — Белоруссия: смотреть прямую трансляцию матча
18:15
В понедельник, 24 мая, сборные Чехии и Белоруссии сыграют в рамках предварительного раунда чемпионата мира-2021. Начало — 20:15.
Следить за матчем можно в прямой трансляции на сайте «СЭ» или в видеотрансляции на сайте Матч ТВ.
В прошлой игре Белоруссия обыграла Швецию (1:0) в матче группового этапа чемпионата мира. Это вторая победа белорусских хоккеистов во встречах с «Тре Крунур» и первая — на ЧМ.
Ранее сенсация в матчах этих команд случилась на Олимпиаде-2002 в четвертьфинале (4:3). Во всех остальных 11 матчах на крупных международных турнирах сильнее были шведы.
Календарь матчей и расписание сборной России //
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