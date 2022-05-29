Плющев — об отстранении России от ЧМ-2023: «То, что они бегут впереди паровоза — их проблема»

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об отстранении национальной команды от выступления на ЧМ-2023.

«То, что нас отстраняют происходит в контексте того, что происходит вокруг нашей страны. Удивляться тут нечему. Если нас отстраняют от ЧМ-2023, значит они рассчитывают, что конфликт затянется. Мы не рассчитываем, что он затянется. То, что они бегут впереди паровоза — их проблема. Чемпионат мира, который проходит сейчас показывает, что без России и Беларуси он теряет очень многое, даже в экономическом плане. Нужно ли бороться за право выступить и подавать апелляции? С моей точки зрения, это бесполезное дело. Я бы туда не обращался, чтобы сохранить свое лицо», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) на своем официальном сайте подтвердила, что сборные России и Белоруссии не выступят на чемпионате мира-2023.