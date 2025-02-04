Рыбин — о недопуске сборной России на чемпионат мира-2026: «Очень печально»

Бывший игрок СКА Максим Рыбин отреагировал на новость о том, что сборная России по хоккею снова не сыграет на чемпионате мира.

Решение о недопуске было принято на заседании исполкома ИИХФ 4 февраля.

«Это очень печально! Я вчера прочитал, что от имени Буре разослали членам ИИХФ и все доводы и факты привели, но не помогло», — цитирует Рыбина Vprognoze.ru.

Чемпионат мира по хоккею 2026 года пройдет в швейцарских Цюрихе и Фрибурге с 15 по 31 мая.