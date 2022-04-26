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Сегодня, 17:54

«А чего можно было ожидать?» Плющев — о лишении России права на проведение ЧМ

Бывший главный тренер сборной Плющев отреагировал на перенос ЧМ-2023 из России
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Международной федерации хоккея лишить Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге.

«А чего можно было ожидать? Они сейчас по всем спортивным направлениям лишают нас всех возможностей, — сказал Плющев «СЭ». — Конечно, это естественно и ничего нового здесь нет. Так, как мы, международные турниры не проводит никто. То, что на чемпионате мира не будет России, в этом они точно потеряют. Надо использовать эту двухлетнюю паузу в своих интересах и возвращаться туда с высоко поднятой головой. Нужно быть уверенными в своих силах».

Решение о новом месте проведения ЧМ-2023 будет принято на конгрессе ИИХФ во время чемпионата мира в Финляндии (13 по 29 мая).

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