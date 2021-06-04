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Бывший генменеджер сборной России Сафронов: «Голову пеплом посыпать не надо»

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Бывший генеральный менеджер сборной Андрей Сафронов прокомментировал поражение национальной команды от Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Риге (1:2 ОТ).

«Голову пеплом посыпать не надо, потому что проделан большущий объем работы. Наверное, я давно так не говорил: нам просто не повезло. У нас было преимущество, все карты в руках. Но первый период немного подкосил — надо было забивать свое и уходить на второй период в хорошем настроении. Ребята начали хорошо, была уверенность — но не было реализации. А потом и уверенность подсела», — приводит слова Сафронова «Газета.Ru».

В полуфиналах турнира Канада сыграет с США, а Финляндия встретится с Германией. Матчи состоятся 5 июня.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/06/03/n_16058690.shtml

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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