Быков — о продлении отстранения сборной России: «Очень жаль! Будем ждать изменений»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборной России от международных соревнований.

Решение о недопуске было принято на заседании исполкома ИИХФ 4 февраля. Сообщается, что ФХР сможет оспорить решение о недопуске сборной после ЧМ-2025.

«Конечно же, я надеялся на положительное решение этой федерации, но как мы видим пока они не пришли к положительному решению в отношении допуска наших спортсменов. Очень жаль! Будем продолжать ждать изменений в данной ситуации. ФХР собирается оспорить данное решение в суде? Роль Федерации хоккея и состоит в том, чтобы защищать интересы спортсменов», — сказал Быков «СЭ».

Чемпионат мира 2026 года пройдет в швейцарских Цюрихе и Фрибурге с 15 по 31 мая.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

(Денис Сафронов)