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18 мая 2017, 14:08

Букмекеры прогнозируют поражение сборной Швейцарии от Швеции

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Матчи ЧМ-2017 проходят на арене в парижском Берси.
Фото Reuters

В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних четвертьфинальных матчей сыграют сборные Швейцарии и Швеции. Начало - в 21:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Швейцария - Швеция

Коэффициенты Winline: П1 5,73 - Н 5,27 - П2 1,40

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:4. Швейцарцев немного жаль. Стать вторыми в группе, переиграв Канаду и Чехию, и получить в четвертьфинале мощнейшую Швецию очень обидно. Побиться со скандинавами у Праплана и компании получится, но решающую роль все-таки сыграет шведское превосходство в линии обороны.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Швейцарии и Швеции.

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