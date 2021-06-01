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Британский хоккеист Лиам Кирк временно стал лучшим снайпером чемпионата мира в Риге

14:27
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Нападающий сборной Великобритании Лиам Кирк в своем заключительном матче группового турнира чемпионата мира в Риге против Швейцарии оформил дубль и стал лучшим снайпером турнира.

Теперь у 21-летнего игрока «Шеффилда» 7 голов, что на один больше, чем у швейцарца Грегори Хофманна.

Кроме того, Кирк отдал результативную передачу и по системе гол+пас вышел на второе место ЧМ. У него стало 9 (7+2) очков.

Лидирует по системе гол+пас канадский нападающий Коннор Браун, у которого 10 (2+8) очков.

Лучшим из россиян является Александр Барабанов. У него 7 (4+3) очков и восьмое место.

Несмотря на результативность Кирка, Великобритания заняла последнее место в группе А и не вышла в плей-офф.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры