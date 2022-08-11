Бразилия не хочет переигрывать сорванный отборочный матч ЧМ-2022 с Аргентиной

Сборная Бразилии не хочет переигрывать прерванный матч квалификации ЧМ-2022 с командой Аргентины, сообщает O Globo.

Глава Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес заявил, что тренерский штаб национальной команды во главе с Тите против проведения игры из-за риска травм, дисквалификаций и возможного бойкота со стороны аргентинцев.

Напомним, 5 сентября прошлого года матч между сборными Бразилии и Аргентины в квалификации ЧМ-2022 был остановлен на 4-й минуте, так как, по мнению бразильских властей, 4 игрока сборной Аргентины (Буэндиа, Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро) попали в страну с нарушениями коронавирусного регламента.

Апелляционный комитет ФИФА рассмотрел заявления, поданные Бразильской конфедерацией футбола (CBF) и Ассоциацией футбола Аргентины (AFA), и подтвердил решение дисциплинарного комитета Международной федерации футбола о повторном проведении игры. Также оставлен в силе штраф в размере 50 тысяч швейцарских франков (47,6 тысячи евро), наложенный на обе организации.

Обе команды пробились в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре, с турнирной точки зрения этот матч не играет никакой роли.