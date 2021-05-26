Брагин прокомментировал приезд Тарасенко в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Брагин после победы над Данией (3:0) на чемпионате мира прокомментировал приезд в команду нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко.

— С Володей мы успели пообщаться перед отъездом на матч. Видно, что он заряжен и хочет принести пользу команде, — заявил Брагин.

26 мая нападающий «Сент-Луиса» присоединился к национальной команде. По правилам Международной федерации хоккея (ИИХФ) игроку необходимо отсидеть несколько дней на самоизоляции.

(Артур Хайруллин)