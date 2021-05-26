Брагин прокомментировал приезд Тарасенко в сборную России
19:15
Главный тренер сборной России Валерий Брагин после победы над Данией (3:0) на чемпионате мира прокомментировал приезд в команду нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко.
— С Володей мы успели пообщаться перед отъездом на матч. Видно, что он заряжен и хочет принести пользу команде, — заявил Брагин.
26 мая нападающий «Сент-Луиса» присоединился к национальной команде. По правилам Международной федерации хоккея (ИИХФ) игроку необходимо отсидеть несколько дней на самоизоляции.
(Артур Хайруллин)
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