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Брагин прокомментировал приезд Тарасенко в сборную России

19:15
Владимир Тарасенко. Фото ФХР.
Владимир Тарасенко. Фото ФХР.
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Главный тренер сборной России Валерий Брагин после победы над Данией (3:0) на чемпионате мира прокомментировал приезд в команду нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко.

— С Володей мы успели пообщаться перед отъездом на матч. Видно, что он заряжен и хочет принести пользу команде, — заявил Брагин.

26 мая нападающий «Сент-Луиса» присоединился к национальной команде. По правилам Международной федерации хоккея (ИИХФ) игроку необходимо отсидеть несколько дней на самоизоляции.

(Артур Хайруллин)

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