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Брагин оценил дебют Тарасенко и Орлова на чемпионате мира

23:22
Дмитрий Орлов и Владимир Тарасенко. Фото IIHF
Дмитрий Орлов и Владимир Тарасенко. Фото IIHF
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Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над Швецией (3:2 Б) в матче чемпионата мира по хоккею.

— Вчера сборная опубликовала состав на матч. Для чего это было сделано?

— Мы всегда заранее даем состав, чтобы ребята готовились.

— Как оцените дебют на турнире Тарасенко и Орлова?

— Хорошая игра с их стороны, в дальнейшем они еще добавят.

— Показалось, что во время матча на скамейке было очень хорошее настроение.

— Очень хорошая игра, полезная перед плей-офф. Временами мы очень хорошо выглядели, уверенно сыграл Самонов.

— Можете сказать, что точно сохраните какое-то звено?

— Четвертое звено хорошо сыграло, неплохо сегодня работали Воронков, Слепышев и Григоренко. Остальные тройки поменяли, это сработало. Влились новые игроки, непросто находить «химию».

— Стоит ли дать отдохнуть кому-то в следующем матче?

— Будем искать оптимальные варианты, думать.

Сборная России обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Следующий матч команда проведет против сборной Белоруссии во вторник, 1 июня.

(Артур Хайруллин)

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры