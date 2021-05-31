Брагин оценил дебют Тарасенко и Орлова на чемпионате мира
Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над Швецией (3:2 Б) в матче чемпионата мира по хоккею.
— Вчера сборная опубликовала состав на матч. Для чего это было сделано?
— Мы всегда заранее даем состав, чтобы ребята готовились.
— Как оцените дебют на турнире Тарасенко и Орлова?
— Хорошая игра с их стороны, в дальнейшем они еще добавят.
— Показалось, что во время матча на скамейке было очень хорошее настроение.
— Очень хорошая игра, полезная перед плей-офф. Временами мы очень хорошо выглядели, уверенно сыграл Самонов.
— Можете сказать, что точно сохраните какое-то звено?
— Четвертое звено хорошо сыграло, неплохо сегодня работали Воронков, Слепышев и Григоренко. Остальные тройки поменяли, это сработало. Влились новые игроки, непросто находить «химию».
— Стоит ли дать отдохнуть кому-то в следующем матче?
— Будем искать оптимальные варианты, думать.
Сборная России обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Следующий матч команда проведет против сборной Белоруссии во вторник, 1 июня.
(Артур Хайруллин)
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