Главный тренер сборной России Валерий Брагин ответил на вопросы журналистов после победы над белорусами (6:0) в заключительном матче группового этапа ЧМ-2021.

— Что вы говорили команде после первого периода?

— Не терять концентрацию, играть правильно и готовиться к плей-офф.

— Почему сегодня не играл Павел Карнаухов?

— Мы дали ему отдохнуть. Посмотрели Шалунова и Галимова.

— Творческий поиск по связкам еще продолжается?

— Практически все уже определено. С Канадой, думаю, выйдет полностью боевой состав.

— Мелькала мысль отдать матч белорусам и уйти от четвертьфинала с Канадой?

— Это некорректный вопрос.

— Какие мысли у вас по вратарям перед четвертьфиналом с канадцами?

— Бобровский начал тренироваться. Тренер вратарей постоянно говорит, что он в хорошем состоянии. Будем очень серьезно думать.

— Удавалось ли следить за канадцами на групповом этапе?

— Я лично и тренерский штаб следили за чемпионатом, смотрели игры, тем более из той группы. Очень часто смотрели Канаду. Это очень скоростная и играющая команда. Все будет непросто. Сейчас разберем соперника, подготовимся и пойдем в бой.

Сборная России (17 баллов) заняла первое место в группе и в четвертьфинале встретится с командой Канады. Белорусы с четырьмя очками заняли последнее место в группе A.

(Михаил Скрыль)