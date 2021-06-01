Брагин — о выборе основного вратаря на четвертьфинал с Канадой: «Будем очень серьезно думать»
Главный тренер сборной России Валерий Брагин ответил на вопросы журналистов после победы над белорусами (6:0) в заключительном матче группового этапа ЧМ-2021.
— Что вы говорили команде после первого периода?
— Не терять концентрацию, играть правильно и готовиться к плей-офф.
— Почему сегодня не играл Павел Карнаухов?
— Мы дали ему отдохнуть. Посмотрели Шалунова и Галимова.
— Творческий поиск по связкам еще продолжается?
— Практически все уже определено. С Канадой, думаю, выйдет полностью боевой состав.
— Мелькала мысль отдать матч белорусам и уйти от четвертьфинала с Канадой?
— Это некорректный вопрос.
— Какие мысли у вас по вратарям перед четвертьфиналом с канадцами?
— Бобровский начал тренироваться. Тренер вратарей постоянно говорит, что он в хорошем состоянии. Будем очень серьезно думать.
— Удавалось ли следить за канадцами на групповом этапе?
— Я лично и тренерский штаб следили за чемпионатом, смотрели игры, тем более из той группы. Очень часто смотрели Канаду. Это очень скоростная и играющая команда. Все будет непросто. Сейчас разберем соперника, подготовимся и пойдем в бой.
Сборная России (17 баллов) заняла первое место в группе и в четвертьфинале встретится с командой Канады. Белорусы с четырьмя очками заняли последнее место в группе A.
(Михаил Скрыль)
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