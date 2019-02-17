Бойд, Боченски, Даллмэн, Дитц и Карлссон сыграют за сборную Казахстана на ЧМ

Игроки "Барыса" Дастин Бойд, Брэндон Боченски, Кевин Даллмэн, Даррен Дитц и Хенрик Карлссон сыграют за сборную Казахстана на чемпионате мира среди команд дивизиона В в Астане, сообщает ТАСС.

- Диц получил казахстанское гражданство, - сказал ТАСС ответственный секретарь Федерации хоккея Казахстана Глеб Каратаев. - Планируется, что все пять хоккеистов "Барыса" сыграют на чемпионате мира в Астане. Выдача казахстанского гражданства другим легионерам "Барыса" пока не обсуждалась.

Даллмэн играет за сборную Казахстана с 2012 года. Боченски и Бойд получили казахстанские паспорта в 2016 году. На прошлом чемпионате мира в составе национальной команды дебютировал Хенрик Карлссон. Диц же получил гражданство в 2019 году.

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