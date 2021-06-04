Боумэн не считает позором поражение сборной России от Канады на ЧМ по хоккею
11:38
Девятикратный обладатель Кубка Стэнли в качестве главного тренера Скотти Боумэн высказался о поражении сборной России по хоккею от Канады (1:2) в четвертьфинале чемпионата мира.
«Это была очень хорошая игра. Кто-то говорит, что это позор для России? Нет, конечно, нет. Все-таки это были профессиональные хоккеисты, была конкурентная и напряженная игра», — цитирует Боумэна ТАСС
3 июня команда Валерия Брагина уступила канадцам в овертайме. В составе сборной России единственную шайбу забросил Евгений Тимкин в атаке с участием Орлова. У Канады отличились Адам Хенрик и Эндрю Манджапане.
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