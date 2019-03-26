Боттерилл станет генеральным менеджером сборной Канады на чемпионате мира

Генеральным менеджером сборной Канады во время чемпионата мира по хоккею-2019 станет Джейсон Боттерилл, сообщает сайт Федерации хоккея страны. Он занимает аналогичную должность в "Баффало".

Его заместителями будут Рон Фрэнсис и Рон Хекстолл, который был генеральным менеджером команды на чемпионате мира-2017. Фрэнсис также работал с "Каролиной", Хекстолл - с "Лос-Анджелесом".

Чемпионат мира-2019 пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

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