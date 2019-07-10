Борис Михайлов: "Кто обсуждал кандидатуру Кудашова? Никто не объяснил, почему Воробьева отстранили"

Экс-главный тренер сборной России и двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением относительно назначения Алексея Кудашова наставником национальной команды вместо Ильи Воробьева.

– Кудашову могу пожелать только удачи и успехов, – отметил Михайлов. – Чем он отличается от Воробьева? Это вопрос к тем, кто его назначал.

– Верите, что с новым наставником сборная успешно выступит на ЧМ и Олимпиаде?

– На этот вопрос ответит время. В сборной он работал только помощником, руководил "Локомотивом" и "Атлантом", и все шишки набивал сам. Меня другое волнует – почему Илью Воробьева отстранили – никто нам не объяснил. И вообще – кто обсуждал кандидатуру Кудашова? Раньше все было ясно. Сейчас все сообщают только через прессу. (Евгений Белоусов)​

"Иногда перемены необходимы". Воробьев – об увольнении, Кудашов – о назначении //

Вернет ли новый тренер России золото? Кто такой Алексей Кудашов