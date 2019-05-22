Чемпионат мира

01:23 | Хоккей — Чемпионат мира

Больше пяти чаще всего забиваем шведам

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Россияне в четвертый раз забили в ворота сборной Швеции больше пяти голов в матче чемпионата мира.

Из соперников по топ-6 мирового хоккея шведы чаще всего получали от россиян шесть и более голов. Трижды он нашей сборной многократно страдали канадцы, дважды – американцы, по разу – финны и чехи. (Кирилл Бурдаков)

Самые результативные матчи сборной России против команд топ-6 на ЧМ

Матч

Город

Стадия

Соперник

Счет

22.05.2016

Москва

Матч за 3-е место

США

7:2

11.05.2012

Стокгольм

Гр.турнир

Швеция

7:3

30.04.1993

Мюнхен

1/2 финала

Канада

7:4

21.05.2019

Братислава

Гр.турнир

Швеция

7:4

07.05.1999

Осло

2-й гр.турнир

Чехия

6:1

12.05.2014

Минск

Гр.турнир

США

6:1

19.05.2012

Хельсинки

Гр.турнир

Финляндия

6:2

15.05.2005

Вена

Матч за 3-е место

Швеция

6:3

04.05.1992

Прага

Гр.турнир

Канада

6:4

26.04.1996

Вена

Гр.турнир

Канада

6:4

30.04.2009

Берн

2-й гр.турнир

Швеция

6:5

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею - 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2019/calendar/

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