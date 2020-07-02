Болельщики составили сборную игроков чемпионатов мира. В ней нет ни одного россиянина
IIHF на официальном сайте опубликовал сборную всех времен чемпионатов мира по версии болельщиков.
Фанаты имели возможность выбрать собрать команду всех времен из игроков 16 стран. Канадский форвард Уэйн Гретцки получил большинство голосов, за ним следует чех Яромир Ягр, который в возрасте 48 лет до сих пор выступает на соревнованиях.
Фанаты из Латвии были активны в голосовании. Артурс Ирбе занял позицию вратаря и оставил позади Доминика Гашека, Владислава Третьяка и Хенрика Лундквиста. Сандис Озолиньш и Карлис Скрастиньш составили пару защитнников (Здено Хара и Никлас Лидстрем им уступили), и в качестве третьего форварда выбран Сергей Жолтокс.
Fans had the chance to vote for a global all-time team. Wayne Gretzky and Jaromir Jagr were the leading players, otherwise it was a another Latvian voting triumph.— IIHF (@IIHFHockey) July 2, 2020
Check out if you've been among the winners: https://t.co/6w2uOgLqp4 pic.twitter.com/NBeN92etrv