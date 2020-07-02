Болельщики составили сборную игроков чемпионатов мира. В ней нет ни одного россиянина

IIHF на официальном сайте опубликовал сборную всех времен чемпионатов мира по версии болельщиков.

Фанаты имели возможность выбрать собрать команду всех времен из игроков 16 стран. Канадский форвард Уэйн Гретцки получил большинство голосов, за ним следует чех Яромир Ягр, который в возрасте 48 лет до сих пор выступает на соревнованиях.

Фанаты из Латвии были активны в голосовании. Артурс Ирбе занял позицию вратаря и оставил позади Доминика Гашека, Владислава Третьяка и Хенрика Лундквиста. Сандис Озолиньш и Карлис Скрастиньш составили пару защитнников (Здено Хара и Никлас Лидстрем им уступили), и в качестве третьего форварда выбран Сергей Жолтокс.