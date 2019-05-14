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13:25 | Хоккей — Чемпионат мира

Болельщики Словакии освистали Канаду во время исполнения гимна. Видео

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Матч группового турнира чемпионата мира СловакияКанада (5:6) ознаменовался скандалом и свистом словацких болельщиков по окончании встречи. Фанаты продолжали негодовать даже во время исполнения гимна Канады, которая забросила победную шайбу за 1,8 секунды до конца игры.

После гола в исполнении Марка Стоуна с трибун полетели посторонние предметы. Болельщики были недовольны, когда в спорной ситуации арбитры не зафиксировали нарушения правил со стороны Кайла Турриса, а также не засчитали гол Томаша Татара при счете 4:4.

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