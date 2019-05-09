Богдан Киселевич: "В защите сборной – серьезная конкуренция, а отсутствие игровой практики еще никому не помогало"

Защитник сборной России Богдан Киселевич поделился мнением о том, почему не смог пробиться в окончательную заявку национальной команды на чемпионат мира.
– Так получилось, что сезон для вас завершился несколько неожиданно. Какое впечатление он оставил?
– Сезон получился непростым. Дебютировал в НХЛ, но не удалось сыграть много матчей. Этому есть много причин, но как есть, так есть.
– Как думаете, почему не удалось пробиться в состав сборной на чемпионат мира в этом году?
-Ну, отсутствие игровой практики еще никому не помогало – это самое главное. Обрадовался, что после такого сезона получил вызов, но в защите, как и в нападении, в нашей сборной – всегда серьезная конкуренция, а в этом году и подавно, попасть в состав не получилось. Значит, буду пробиваться в следующем году!
– Нет ли чувства разочарования? Вы уже приехали в Братиславу, но так и не сыграли ни одного матча?
– Конечно, нет. Шанс есть всегда, работай до конца, доказывай! Тем более в национальную команду всегда едешь играть с удовольствием. Здесь все на высшем современном уровне, и сама организация, и работа тренеров. Коллектив, атмосфера. Сегодня вот удалось поучаствовать в важном мероприятии – возложении цветов на мемориале в Братиславе в День Победы. Спасибо нашим дедам за то что подарили нам жизнь.
– Будете ли следить за чемпионатом мира?
– Желаю мужикам удачи, избежать травм и чтобы команда добивалась своей цели – побеждала в каждом следующем матче! Шаг за шагом! Обязательно буду следить и переживать за сборную. Чемпионат мира – раз в год. Конечно, лучше в нем участвовать, но в этом году буду болеть и поддерживать нашу команду!
– Куда поедете отдыхать? И где продолжите карьеру?
– Сейчас лечу к семье – не видел их 3 месяца. А по поводу будущего – посмотрим! (Евгений Белоусов)
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