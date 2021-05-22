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Бочаров займет место в воротах сборной России в матче с Великобританией

13:13
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Глава штаба сборной России Роман Ротенберг сообщил, что место в воротах российской команды на матч чемпионата мира против Великобритании займет Иван Бочаров.

«Да, на старте Бочаров», — приводит ТАСС слова Ротенберга.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. В первой игре турнира Россия обыграла Чехию (4:3). В этом матче в воротах российской команды играл Александр Самонов.

Матч Россия — Великобритания состоится сегодня, 22 мая. Начало встречи — в 16.15 (мск).

Видеотрансляция матча будет доступна здесь

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11445049

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры