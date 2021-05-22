Бочаров займет место в воротах сборной России в матче с Великобританией

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг сообщил, что место в воротах российской команды на матч чемпионата мира против Великобритании займет Иван Бочаров.

«Да, на старте Бочаров», — приводит ТАСС слова Ротенберга.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. В первой игре турнира Россия обыграла Чехию (4:3). В этом матче в воротах российской команды играл Александр Самонов.

Матч Россия — Великобритания состоится сегодня, 22 мая. Начало встречи — в 16.15 (мск).

Видеотрансляция матча будет доступна здесь