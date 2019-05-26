Безумные эмоции сборной Финляндии после победы в финале ЧМ-2019

Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира-2019 (3:1). Заброшенными шайбами отметились форварды Марко Анттила (дубль) и Харри Песонен. После финальной сирены финны бурно отпраздновали успех.

Чемпионат мира по хоккею-2019: новости, обзоры, статистика //турнирные таблицы групп и команды ЧМ-2019 // календарь и результаты игр, расписание трансляций // сборная России: состав и статистика //прямые видеотрансляции матчей сборной России