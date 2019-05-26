Безумные эмоции сборной Финляндии после победы в финале ЧМ-2019

Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира-2019 (3:1). Заброшенными шайбами отметились форварды Марко Анттила (дубль) и Харри Песонен. После финальной сирены финны бурно отпраздновали успех.
.@leijonat TAKE THE GOLD! #CANFIN #IIHFWorlds pic.twitter.com/NHMkHEQ3Mw— IIHF (@IIHFHockey) 26 мая 2019 г.
FINLAND DOES IT!!!! @leijonat HAVE WON THE 2019 #IIHFWORLDS pic.twitter.com/sKZBqSXel6— IIHF (@IIHFHockey) 26 мая 2019 г.
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