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Берчи считает, что у Швейцарии еще есть шансы выиграть группу

19:43
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Нападающий сборной Швейцарии Кристоф Берчи прокомментировал разгромную победу над сборной Белоруссии (6:0) на чемпионате мира по хоккею.

«В первой смене у нас прошел пас во вратарскую, бросок, а затем с добивания попал в ворота, — цитирует Берчи belarushockey.com 30 мая. —  На первый взгляд может показаться, что всё было просто, но пришлось приложить много усилий, чтобы шайба пересекла линию ворот.

Все были сосредоточены. Да, это вызывает воодушевление, что быстро забросили. Однако, все понимают, что необходимо также провести и вторую половину первого периода, и второй с третьим соответственно.

Матч с Великобританией? Мы хотим побеждать в каждой игре, чтобы попасть в наиболее выгодную позицию в плей-офф. У нас еще есть небольшие шансы выиграть группу. Повторюсь, мы хотим побеждать в каждой игре, и будем готовы к этой непростой встрече, и будем готовиться к четвертьфиналу".

После этого матча Белоруссия потеряла шансы пробиться в плей-офф чемпионата мира.

Дополнительная информация:

https://belarushockey.com/cm2012/news_cm12/2021/05/30/bh.-kristof-berchi-pro-pobedu-nad-belorusami,-svoj-gol-i-predstojaschij-match-s-velikobritaniej/

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