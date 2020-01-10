Чемпионат мира
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Группа A
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|Белоруссия
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|Германия
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|Дания
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|5.
|Канада
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|6.
|Словакия
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|7.
|Чехия
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|8.
|Швеция
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Группа B
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|+/-
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|Италия
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|Казахстан
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|Латвия
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|Норвегия
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|Россия
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|Финляндия
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|Швейцария
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Белоруссия ввела безвиз для участников и гостей ЧМ-2021
Белоруссия ввела безвизовый режим для гостей и участников чемпионата мира-2021 в Минске, сообщает ТАСС. Указ подписал президент страны Александр Лукашенко.
Документом также утверждается бесплатный проезд в общественном транспорте для аккредитованных лиц и освобождение от платы за проезд по платным автодорогам.
Кроме того, урегулированы вопросы медицинского обслуживания участников и гостей соревнований, использования государственного имущества, размещения социальной рекламы. Указ также предусматривает предоставление дирекции чемпионата мира беспроцентной возвратной бюджетной ссуды, а также ряд мер, позволяющих обеспечить высокий уровень проведения мероприятия и снизить затраты на его проведение.
Чемпионат мира по хоккею-2021 пройдет в мае в Риге и Минске.