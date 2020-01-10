Белоруссия ввела безвиз для участников и гостей ЧМ-2021

Белоруссия ввела безвизовый режим для гостей и участников чемпионата мира-2021 в Минске, сообщает ТАСС. Указ подписал президент страны Александр Лукашенко.

Документом также утверждается бесплатный проезд в общественном транспорте для аккредитованных лиц и освобождение от платы за проезд по платным автодорогам.

Кроме того, урегулированы вопросы медицинского обслуживания участников и гостей соревнований, использования государственного имущества, размещения социальной рекламы. Указ также предусматривает предоставление дирекции чемпионата мира беспроцентной возвратной бюджетной ссуды, а также ряд мер, позволяющих обеспечить высокий уровень проведения мероприятия и снизить затраты на его проведение.

Чемпионат мира по хоккею-2021 пройдет в мае в Риге и Минске.