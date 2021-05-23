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Белоруссия во второй раз в истории победила Швецию. Первый был на Олимпиаде-2002

19:18
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Белоруссия обыграла Швецию (1:0) в матче группового этапа чемпионата мира. Это вторая победа белорусских хоккеистов во встречах с «Тре Крунур» и первая — на ЧМ.

Ранее сенсация в матчах этих команд случилась на Олимпиаде-2002 в четвертьфинале (4:3). Во всех остальных 11 матчах на крупных международных турнирах сильнее были шведы.

Белоруссия одержала первую победу на ЧМ-2021. А вот шведы проиграли второй матч подряд.

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