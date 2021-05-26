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Белоруссия сенсационно уступила Великобритании в матче чемпионата мира

22:26
Белоруссия — Великобритания — 3:4. Фото AFP
Белоруссия — Великобритания — 3:4. Фото AFP
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Сборная Великобритании переиграла команду Белоруссии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия). Британцы победили соперника со счетом 4:3.

В составе победителей отличились Бен Дэвис, Майк Хэммонд и Лиам Кирк — дважды. У Белоруссии шайбы забросили Владислав Кодола, Джефф Плэтт и Шейн Принс.

Для Великобритании эта победа стала первой на турнире. У команды 4 очка в четырех матчах. Британцы обошли в турнирной таблице группы A Белоруссию, которая с 4 очками занимает 5-е место.

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Чемпионат мира

Группа A

Белоруссия — Великобритания — 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

Голы: Керк — 3, 13:38 — 0:1. Кодола — 1 (Бэйлен, Принс), 29:15 — 1:1. Дэйвис — 1 (Майерс), 37:06 — 1:2. Керк — 4 (О`Коннор, Дауд), 38:35 — 1:3. Хэммонд — 2 (Ричардсон), 48:41 — 1:4. Плэтт — 1 (Паре, Кодола), 51:19 — 2:4. Принс — 1 (Шарангович, Протас), 57:34 — 3:4.

Вратари: Тэйлор (59:04) — Баунс.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 36 (9+5+22) — 26 (10+9+7).

Судьи: Стано, Шир.

26 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.

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