В матче первого дня чемпионата мира-2021 в Риге сборная Словакии победила Белоруссию. Игра в Риге закончилась в пользу словаков со счетом 5:2.

В этом обзоре вы можете посмотреть лучшие моменты и все голы матча Белоруссии и Словакии. Больше всего шайб было в первом периоде — три (все в ворота белорусов). Две следующие 20-минутки завершились вничью — 0:0 и 2:2.

Протокол матча Белоруссия — Словакия — на этой странице.