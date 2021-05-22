Белоруссия — Словакия: видеообзор матча ЧМ-2021
01:10
В матче первого дня чемпионата мира-2021 в Риге сборная Словакии победила Белоруссию. Игра в Риге закончилась в пользу словаков со счетом 5:2.
В этом обзоре вы можете посмотреть лучшие моменты и все голы матча Белоруссии и Словакии. Больше всего шайб было в первом периоде — три (все в ворота белорусов). Две следующие 20-минутки завершились вничью — 0:0 и 2:2.
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