Словакия переиграла Белоруссию на ЧМ-2021

Сборная Словакии стартовала с победы на чемпионате мира по хоккею. Словаки переиграли команду Белоруссии со счетом 5:2.

При этом словаки вели по ходу встречи со счетом 4:0, но в концовке третьего периода позволили сопернику сократить отставание.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Белоруссия — Словакия — 2:5 (0:3, 0:0, 2:2)

Голы: Поспишил — 1 (Немец), 3:53 — 0:1. Цегларик — 1 (бол., Гернат, Студенич), 9:17 — 0:2. Поспишил — 2 (бол., Росандич, Криштоф), 11:02 — 0:3. Гривик — 1 (Лантоши, Цегларик), 45:05 — 0:4. Стефанович — 1 (бол., Костицын), 53:25 — 1:4. Шарангович — 1, 54:22 — 2:4. Цегларик — 2 (п.в., Грман), 59:15 — 2:5.

Нереализованный буллит: Шарангович (Белоруссия), 58:54 (Вратарь).

Вратари: Шостак (Тэйлор, 11:02, 57:06 — 58:17, 58:37 — 59:15) — Конрад.

Штраф: 37 — 12.

Броски: 34 (9+8+17) — 35 (15+12+8).

Судьи: Ансонс, Хейккинен.

21 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.