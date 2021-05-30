Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча чемпионата мира-2021 по хоккею
19:15
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Швейцарии разгромила команду Белоруссии (6:0).
Шайбы в составе победителей забросили Кристоф Берчи, Йоэль Вермин (дважды), Свен Андригетто, Грегори Хофман и Фабрис Херцог.
Швейцария набрала 12 очков и занимает третье место в группе А. У Белоруссии четыре очка и восьмая позиция, команда лишилась шансов на выход из группы.
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