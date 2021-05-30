В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Швейцарии разгромила команду Белоруссии (6:0).

Шайбы в составе победителей забросили Кристоф Берчи, Йоэль Вермин (дважды), Свен Андригетто, Грегори Хофман и Фабрис Херцог.

Швейцария набрала 12 очков и занимает третье место в группе А. У Белоруссии четыре очка и восьмая позиция, команда лишилась шансов на выход из группы.