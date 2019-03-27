Барков планирует сыграть за сборную Финляндии на чемпионате мира

Финский нападающий "Флориды" Александр Барков сообщил, что хотел бы принять участие в чемпионате мира-2019. Сегодня "Пантерз" потеряли шансы на выход в плей-офф Кубка Стэнли. Последнюю игру в регулярном чемпионате команда проведет 6 апреля, после чего Барков примет окончательное решение.

- Я всегда хочу играть, потому что я хоккеист, - приводит Ilta Sanomat слова Баркова. - Конечно, я бы хотел продолжить сезон. Начало апреля - слишком раннее его завершение. Участие в чемпионате мира мне интересно. Давайте поговорим, когда сезон закончится.

Чемпионат мира-2019 состоится с 10 по 26 мая в Словакии. Сборная Финляндии сыграет в группе А с командами США, Канады, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании.