Барабанов высказался об отсутствии гимна России после победы над Чехией
19:00
Нападающий сборной России Александр Барабанов ответил на вопросы журналистов после победы над Чехией (4:3) в первом матче чемпионата мира-2021 по хоккею.
— Как оцените качество льда?
— Достойное. Все устраивает, вопросов нет.
— Какие ощущения были, когда слушали то, что запускают вместо гимна страны?
— На самом деле, конечно, непривычно, но что поделать. До этого я слышал где-то эту симфонию, но чувств не вызвало.
— Как оцените игру вратаря Самонова?
— Самонов — красавчик, здорово сыграл. Не зря получил приз лучшему игроку матча, — сказал Барабанов.
(Артур Хайруллин)
Опрос
проголосовало: 13731Все опросы
Как выступит сборная России на чемпионате мира по хоккею-2021?
Читайте также
6
Зачет
vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю