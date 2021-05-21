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Барабанов высказался об отсутствии гимна России после победы над Чехией

19:00
Российского флага на ЧМ тоже не найти. Фото AFP
Российского флага на ЧМ тоже не найти. Фото AFP
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Нападающий сборной России Александр Барабанов ответил на вопросы журналистов после победы над Чехией (4:3) в первом матче чемпионата мира-2021 по хоккею.

— Как оцените качество льда?

— Достойное. Все устраивает, вопросов нет.

— Какие ощущения были, когда слушали то, что запускают вместо гимна страны?

— На самом деле, конечно, непривычно, но что поделать. До этого я слышал где-то эту симфонию, но чувств не вызвало.

— Как оцените игру вратаря Самонова?

— Самонов — красавчик, здорово сыграл. Не зря получил приз лучшему игроку матча, — сказал Барабанов.

(Артур Хайруллин)

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