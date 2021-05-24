Барабанов считает, что голкипер сборной Словакии Гудачек сегодня поймал кураж

Форвард сборной России Александр Барабанов поделился впечатлениями после матча группового этапа чемпионата мира против сборной Словакии (1:3). Он отметил игру голкипера словаков Юлиуса Гудачека.

«Словакия очень хорошо сыграла сегодня, — сказал Барабанов в послематчевом флеш-интервью. — Мы сегодня не играли хорошо. Усиление из НХЛ? Да, приедут Тарасенко, Орлов и Самсонов, мы ждем ребят. Ждем, что они усилят команду.

У словаков были очень хорошие командные действия, хороший форчек. Нам надо меньше оставаться в средней зоне, больше закрывать вратаря. Гудачек хорошо сыграл сегодня, поймал кураж».

Барабанов стал автором единственной шайбы сборной России в этой игре. Для россиян это первое поражение на турнире.