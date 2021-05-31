Российский хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Швецией (3:2 Б) в матче группового этапа чемпионата мира-2021 в Риге (Латвия).

«Этот матч можно назвать «в режиме плей-офф», потому что соперник был невероятно мотивирован, хоть и играл второй день подряд. Мне очень понравился матч по темпу, по силовой борьбе, очень боевой, за такой, настоящий «режим» нужно зацепиться», — сказал Бадюков «СЭ».

Бадюков считает, что завтрашний матч с Белоруссий нужно рассматривать сквозь призму четвертьфинала. Также он добавил, что, если будет какой-то недонастрой, то белорусы могут преподнести нам сюрприз.

«Сегодня я бы выделил Слепышева. Он и сам очень сильно выделялся, особенно, в первом периоде, даже несмотря на то, что мы проигрывали сначала. Отметил бы еще нашу защиту, она очень агрессивная. Орлов своей атакующей игрой очень быстро адаптировался, именно он стал соавтором шайбы Слепышева, то есть тут важны его индивидуальные действия, этим Орлов и славится. Думаю, наши защитники способны раскрыть атакующий потенциал. В очередной раз отметим, что Самонову пришлось вытаскивать в некоторых моментах, но, наверно, от них никуда не деться. Самонов с каждым матчем становится все уверенней», — сказал Бадюков «СЭ».

В заключительном матче группового турнира 1 июня Россия сыграет с Белоруссией (20.15 мск). Ранее российская команда обыграла Швейцарию (4:1), Данию (3:0), Великобританию (7:1), Чехию (4:3) и уступила Словакии (1:3).