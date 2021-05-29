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Бадюков: «Неожиданность на ЧМ-2021 прогнозировалась»

12:05
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Российский хоккеист и эксперт Алексей Бадюков поделился впечатлениями от групповой стадии чемпионата мира-2021 в Латвии.

— Удивляют ли вас нестандартные результаты на чемпионате мира-2021?

— Это прогнозировалось, что будет не совсем обычный чемпионат. Пандемийный сезон, у многих чемпионаты по-разному проходят, сейчас на мировом первенстве больше 80 игроков КХЛ. Игроки оттуда хорошо себя чувствуют на этом турнире, особенно сборная Казахстана. Есть сыгранность из-за того, что команда собрана на базовом, клубном принципе, — сказал Бадюков «СЭ».

В остальных результатах такая неожиданность и прогнозировалась. Сейчас вторая половина идет группового этапа, лидеры уже показывают тот хоккей, который от них и требовался изначально. Просто в начале произошла некая притирка к новым условиям, которые сейчас непростые для всех хоккеистов.

— Сборная Канады не совсем уверенно одолела команды Казахстана и Норвегии. Как считаете, есть ли у них шансы на выход в плей-офф?

— Канадцам надо выигрывать сейчас все встречи. Думаю, они в состоянии обыграть любого на этом турнире, так же, как и другие команды. Канадцы — есть канадцы. У них все-таки внутреннее самолюбие на высоком уровне. Думаю, они способны выиграть оставшиеся игры, а там уже от соперников все будет зависеть.

— Сборные Чехии и Швеции называли одними из главных фаворитов чемпионата мира, но сейчас они тоже на грани вылета с группового этапа. Смогут ли зацепиться?

— По поводу шведов не уверен, они в очень тяжелом положении — нужно выиграть все три матча, в том числе и сборную России. У чехов тоже непростая ситуация. Предположим, что чехи выиграют Великобританию, Данию, им нужно еще следить за тем, как шведы и словаки играют. Тут мало выиграть всех соперников, расклады довольно интересные, полная непредсказуемость по поводу фаворитов. Нельзя предсказать, что в группе произойдет, а плей-офф, тем более.

Сборная России в группе чемпионата мира сыграла с Чехией (4:3), Великобританией (7:1), Словакией (1:3) и Данией (3:0). Также команда Валерия Брагина на предварительном этапе встретится со Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

(Екатерина Звенигородская)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа A
Швейцария
Россия

П2

29%

1.93

ТМ 6.5

21%

1.37

Ф2 (0)

18%

1.53
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа B
Германия
Финляндия

П2

25%

1.58

ТБ 4.5

20%

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры