Бадюков: «Неожиданность на ЧМ-2021 прогнозировалась»

Российский хоккеист и эксперт Алексей Бадюков поделился впечатлениями от групповой стадии чемпионата мира-2021 в Латвии.

— Удивляют ли вас нестандартные результаты на чемпионате мира-2021?

— Это прогнозировалось, что будет не совсем обычный чемпионат. Пандемийный сезон, у многих чемпионаты по-разному проходят, сейчас на мировом первенстве больше 80 игроков КХЛ. Игроки оттуда хорошо себя чувствуют на этом турнире, особенно сборная Казахстана. Есть сыгранность из-за того, что команда собрана на базовом, клубном принципе, — сказал Бадюков «СЭ».

В остальных результатах такая неожиданность и прогнозировалась. Сейчас вторая половина идет группового этапа, лидеры уже показывают тот хоккей, который от них и требовался изначально. Просто в начале произошла некая притирка к новым условиям, которые сейчас непростые для всех хоккеистов.

— Сборная Канады не совсем уверенно одолела команды Казахстана и Норвегии. Как считаете, есть ли у них шансы на выход в плей-офф?

— Канадцам надо выигрывать сейчас все встречи. Думаю, они в состоянии обыграть любого на этом турнире, так же, как и другие команды. Канадцы — есть канадцы. У них все-таки внутреннее самолюбие на высоком уровне. Думаю, они способны выиграть оставшиеся игры, а там уже от соперников все будет зависеть.

— Сборные Чехии и Швеции называли одними из главных фаворитов чемпионата мира, но сейчас они тоже на грани вылета с группового этапа. Смогут ли зацепиться?

— По поводу шведов не уверен, они в очень тяжелом положении — нужно выиграть все три матча, в том числе и сборную России. У чехов тоже непростая ситуация. Предположим, что чехи выиграют Великобританию, Данию, им нужно еще следить за тем, как шведы и словаки играют. Тут мало выиграть всех соперников, расклады довольно интересные, полная непредсказуемость по поводу фаворитов. Нельзя предсказать, что в группе произойдет, а плей-офф, тем более.

Сборная России в группе чемпионата мира сыграла с Чехией (4:3), Великобританией (7:1), Словакией (1:3) и Данией (3:0). Также команда Валерия Брагина на предварительном этапе встретится со Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

(Екатерина Звенигородская)